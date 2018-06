Vaata pilte: kas arvad ära, miks see kodu väga eriline on?

Nimelt on korter valmistatud pea täies ulatuses taaskasutatud materjalidest ehk otse öeldes prügist, vahendab Inhabitat.

Taiwanist Taipeist pärit firma Miniwiz on võtnud oma südameasjaks meie enda toodetud prügi sõna otseses mõttes meie kodudesse tagasi suunata. Seda seeläbi, et kõik, mida ühe kodu sisustamiseks vaja läheb, tuleb prügist.

Ettevõte on Itaaliasse Milanosse loonud korteri, kus absoluutselt kõik on valmistatud taaskasutatud materjalist. Korteris on toidupakendid, kohvitassid, kunst seintel ja isegi tekstiilid valmistatud taaskasutusmaterjalist. Samuti mõistagi kogu mööbel.