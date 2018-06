Fotod: Viimsi vallas on müüa väga haruldane maatükk

Tegemist on enam kui 3000-ruutmeetrise kinnistuga Prangli saarel. Kinnistu on täies ulatuses elamumaa ja asub kõigest 700 meetri kaugusel kaunist Mölgi liivarannast.

Kinnistule on tehtud detailplaneering, krundi piiril on vesi, kinnistul elekter, elektriliitumine tegemata. Krundile võib planeeringu kohaselt ehitada 150-ruutmeetrise kuni 7,5 meetri kõrguse eramu koos abihoonega.

Prangli saar ja Eesti väikesaared üldse on viimastel aastatel võimalike elukohtadena inimeste seas järjest menukamaks muutunud. Prangli on ses osas veel eriti hea variant, et Tallinn on lähedal ja linnaga on korraldatud regulaarne transpordiühendus.