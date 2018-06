Kehvasti ettevalmistatud grill võib jaanipeo tulekahjuga lõpetada

Kõige puhtama maitseelamuse saamiseks süüta grill puupilbaste, paberi või toiduõliga. Enne grillima hakkamist on oluline saavutada liha küpsetamiseks õige temperatuur, sest liiga külm grill muudab liha nätskeks ja põletavalt kuuma temperatuuri puhul on oht liha hoopiski ära kõrvetada. Söed on grillimiseks valmis, kui saate kätt hoida 3-4 sekundit ca 10 cm kaugusel sütest. Kui suudate kätt hoida hõõguvate süte kohal kauem, on kuumus liiga väike.