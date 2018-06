Eesti parimaks sisustusblogiks valiti noore naise väga vajalik ettevõtmine

Brette ettevõtmine nii poe kui blogi näol on kiiduväärt: naine on oma südameasjaks võtnud vanale mööblile uue elu andmise, kusjuures tegu pole mitte lihtsalt järjekordse mööbli ülevõõpamise, vaid tõeliselt stiilsete sisustusesemete loomisega.

Brette ise on öelnud, et ta ei näe mingit mõtet kodu sisustamisel poodi uut mööblit soetama minna, kui sama hästi võib vana, juba olemas oleva mööbli ülevärvimise teel saada koju sisustuse, mis ainulaadne ja omanäoline - päris kindlasti ei teki nii ohtu, et kellelgi teisel täpselt samasugune ese kodus olemas on.