Päästeamet paneb südamele: jaanilõkkes põleta vaid töötlemata puitu

«Jäätmete põletamise kahjulikest mõjudest inimese tervisele ja keskkonnale on juba aastaid räägitud, kuid kahjuks kiputakse endiselt lõkkes põletama ka jäätmeid. Eriti ohtlik on erinevate plastimaterjalide põletamine, mille puhul tekib hulganisti inimese tervist kahjustavaid aineid. Nende hulgas on nii vähki tekitavaid kui ka hormoon- ja hingamissüsteemi kahjustavaid aineid,» selgitas Keskkonnaameti jäätmebüroo juhataja Reet Siilaberg.