IKEA uus kollektsioon valmis koostöös pagulastega

Rootsi mööbligigant tõmbab varrukast taas ühe üllatuse - lettidele on jõudnud TILLTALANDE-nimeline kollektsioon, mille valmimise taga on Jordaania naiste nõtked sõrmed ja peen käsitöö. Tootevalikust leiab araabiamaadest mõjutatud padjakatteid ning imekauneid vaipu, mis on valminud kvaliteetsest uusvillast.