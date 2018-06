Eesti naine annab nõu, kuidas tegelikult kodu koristama peaks

Blogija Anna Lutteril on elukaaslane ja kaks väikest poega ning täisajaga töö, lisaks tegeleb naine töö kõrvalt ettevõtlusega. Tema kodu on aga piltidel alati silmatorkavalt korras. Kas tegu on fotode tarbeks korraldatud lavastusega? Anna kinnitab, et nii see pole, ja annab hüva nõu, kuidas igaüks saaks oma kodu pidevalt korras hoida: