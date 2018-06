Soe kevad andis võrgendikoidele rohelise tule

Võrgendikoisid on Eestis kaheksa liiki, neist mõningate tegevusjälgi – võrgendipesadega ja osaliselt raagu söödud puid-põõsaid – on tänavu jälle üsna palju näha. Sooja kevade puhul on see metsaentomoloog Kaljo Voolma sõnul üsna tavaline.