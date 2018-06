Remondiblogi: aastaga jõudsime kordades vähem kui lootsime

Juba peaaegu aasta on möödas sellest päevast, kui meist said viimaks koduomanikud. Esialgse kava järgi oleks praeguseks pidanud meil kõik ehitustööd ja enam-vähem pooled sisustustööd tehtud olema. Reaalsus on aga sootuks teistsugune. Valmis oleme saanud ja kehvade asjaolude kokkusattumisel ümber teinud ühe toa, kaks on poolikud ja ülejäänud ainult lammutatud, aga mitte uuesti üles ehitatud, sisustamisest üldse rääkimata. Aga selline see ehitus juba kord on: aega, raha ja närve läheb alati rohkem kui planeeritud. Nüüd veidi pikemalt igast toast eraldi. Fotod peegeldavad hästi elu objektil, kui lisaks remondile tuleb objektil ka elada ja asju pole kuskile panna. Loodetavasti on aasta pärast võimalik paremini eristada, milline pilt on tehtud enne ja milline pärast remonti.

Magamistuba

Alustame sellest ainsast toast, mis valmis on saanud. Magamistoa valmimiseks kulus meil enam-vähem 2,5 kuud. See oli meie esimene tuba, millest sai nii palju õppida. Näiteks seda, et valgust võiks olla natuke liiga palju kui liiga vähe, et värvinäidised tuleb siiski endale koju tuua, sest muidu saad halli asemel sinise, et elektripistikuid võiks ikkagi olla igas seinas, isegi kui sa arvad, et sul neid vaja ei lähe. Üldiselt: oleme rahul. Pärast ahju ehitust värvin toa üle, et lõpuks kätte saada need hallid toonid, mida ma juba aasta tagasi jahtisin.

FOTO: Margit Partei

FOTO: Margit Partei

FOTO: Margit Partei

Kontor

Kontor on meil pooleldi valmis: põrand on OSB all, kips on seinas ja pahteldamise-lihvimisega olen samuti lõpule jõudnud. Paika tuleb panna elekter, üles saada laelauad ja valgustus, korda teha aken ja värvida seinad, loomulikult ka põrand ja liistud. Teha on veel omajagu, aga hullem on möödas. Restaureeritud mööbel ootab sissekolimist. Selle aastanumbri sees võiks saada juba kenas kodukontoris tööd teha.

FOTO: Margit Partei

FOTO: Margit Partei

Elutuba

Elutoas on lammutatud kõik peale põranda. Välisseinas on kips koos SPU soojustusega. Laes on laagid ja vill paigas. Teha on sama palju kui kontoris, aga lisaks on veel vaheseinade kips paigaldamata ja pahteldamine ootab ees. Hetkel võtab suurema osa elutoast enda alla meie ajutine vannituba, millest sel suvel lõpuks vabaneda soovime.

FOTO: Margit Partei

Vannituba