Kinnisvara hinda omapäi määrata ei tasu

Kumbki neist ei pruugi aga Arco Vara maakler Margit Sultsi sõnul tegelikku pilti anda. Kuuldused kipuvad sageli liialdatud olema ning teinekord võib kõrge hinnaga kinnisvara müügikuulutus üleval olla juba väga pikka aega, kuna taevakõrgune kinnisvarahind on takistanud tehinguni jõudmist.

Ise hinda määrates kipuvad koduomanike numbrid maaklerite omast erinema. «Reaalsuses korrutatakse veel see hind ka emotsioonide koefitsendiga. See sõltub juba kui palju aega ja meeldivaid mälestusi on oma kodus veedetud,» ütles Domus Kinnisvara maakler Janis Rimitsans. Kogenud kinnisvaramaakler kasutab aga kinnisvara hinnastamisel teisi lähteandmeid.