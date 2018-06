Eestis menukat iluaiataime väljaspool koduaeda levitada ei tohi

Kui kirjutasime sellest, kuidas soomlased on oma keelatud taimede nimekirja lisanud ka hulgalehise lupiini , väitsime artikli lõpus, et Eestis lupiinide kasvatamisele piirangud puuduvad.

Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Berit-Helena Lamp juhib aga tähelepanu, et päris nii see ei ole.

«Lupiin on ka Eestis võõrliik ning inimese jaoks, kes seda oma aias kasvatab, tähendab see seda, et ta peab tagama, et lupiin tema aiast välja ei saa. Lupiini loodusesse laskmine on keelatud,» sõnab Lamp.