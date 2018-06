Kilkavate laste tõttu keelati Taani väikelinnas batuudid

Korteriühistu (boligforeninger taani k) põhjendab batuutide keelamist sellega, et batuutidel hüppavad lapsed teevad liiga palju lärmi, kirjutab Local.

Lisaks häirivad batuudil hüppajad teiste elanike eraelu, sest hüpates on võimalik vaadata naabrite aknasse. Ühistu juhi Poul Jacobsen mõistab, et sellisele keelule võidakse dramaatiliselt reageerida, kuid ühistu peab laekunud kaebuste tõttu reageerima.

Ta ei avalikustanud kaebuste arvu, kuid kinnitas, et kaebusi on laekunud kõigist 13 allüksusest. Elanikud, kes pole batuutide eemaldamisega nõus, peavad koguma nendega sama meelt olevatelt naabritelt allkirju. Kui veerand elanikest on nõus batuutidega, tuleb kokku kutsuda hoone üldkoosolek, mis otsustab, kas keeld tühistada.