Fotod: 20 aastat remontimata elutoa uus nägu saab kõva kriitika osaliseks

Tulemuseks on elutuba, mis on ekrsavärvilien, silmatorkav ja pilkupüüdev. Kuid tagasiside veebis on kahetine: osa kommenteerijaist leiab, et tegemist on suurepärase tööga. Teine osa leiab, et ilus klassikaline elutuba on pöördumatult rikutud.