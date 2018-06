Fotod: selline on Eesti kõige odavam müügisolev mõis

Tartumaal Elva lähedal asuv Tamme karjamõisa häärber paikneb 2,4 hektari suurusel hooldatud kinnistul, kus on allikatega tiik, väärikate põlispuudega park ning tammeallee.

Maja juures on tehtud üks kulukamaid renoveerimistöid: vundament on kahe kolmandiku ulatuses samm-sammult taastatud ja soojustatud. Lisaks on vanad vaheseinad lammutatud ja alustatud palkseinte korrastusega.