Fotod: Saaremaal otsib ostjat võimas vana taluhäärber

Saaremaal Kungla külas on müüa 1930. aastal ehitatud ja hiljuti kvaliteetselt ning kaasaegseid materjale kasutades täielikult renoveeritud ehe Eesti talukompleks.

Peahoone puhul on võetud renoveerimise käigus lahti kõik alates vundamendist ja valatud uus vundament. Palkseinad on täielikult uuendatud ning on väga paksud, mis tagavad väga hea soojapidavuse. Isolatsiooniks on kasutatud kõrgkvaliteetseid materjale.

Põrandakatteks on puitosadel kasutatud massivset tamme, mis peab vastu isegi 10 täislihvimist ning uuesti õlitamist või lakkimist, ehk terve põrand koosneb läbinisti tammepuidust tehtud laudadest. Kivipindadel on kasutatud musta kvartsi, mis on väga elegantne ning väärikas materjal.

Nii et kuigi väljast klassikaline talu, on hoone seespoolt pigem kaasaegne ehitis kui vana talumaja. Tegemist on kompleksiga, millesarnaseid Eestis tihti ei kohta.