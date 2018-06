Elamiskõlbmatul majal Ameerikas hinnalage veel ei paista

Elamuturg üle kogu maailma on jõudnud ülekuumenemise äärele. Hetkel, mil tundub, et kinnisvarahinnad ei saa enam absurdsemaks minna, suudab nii mõnigi kinnisvaraobjekt taas üllatada.

520 000 euro eest müüki paisatud elamiskõlbmatu maja Ameerikas on kahe turul veedetud nädala jooksul meelitanud ligi üllatavalt palju huvilisi, vahendab realestate.boston.com. Suur konkurents on aga tinginud olukorra, mil maja omanik on sunnitud esialgset hinda veelgi tõstma. Endise 520 000 euro asemel küsitakse nüüd 560 218 eurot. Seda, milliseks kujuneb selle tulemöllust kahjustatud maja lõplik müügihind, näitab ilmselt vaid aeg.