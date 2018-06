Kas oma kodu tegelikult ikka tasub osta?

Pindi Kinnisvara maakler Triin Sild ütles, et kinnisvara laenuga ostmine on soovitatav inimestele, kelle elu on stabiilne. «Kui sul on lapsed, hea haridus ning stabiilne ja korralikult tasustatav töökoht, siis üürikorterite vahel pendeldamine ei ole mõistlik. Laen on küll pikaajaline kohustus, kuid lõpuks, peale viimase laenumakse tasumist, jääb ostetud korter päriselt endale. See on suur väärtus,» ütles Sild.