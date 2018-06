Ootamatu toimiva lahenduse koduaia kahjuritõrjeks leiab toidupoest

Eriti hästi aitab see mullijook Leili sõnul lehetäide vastu, aga jagu on saadud ka muudest kahjuritest.

«Ühekordsest pritsimisest alati ei piisa, tihti on vaja seda korrata, aga lõpuks ikka toimib. Mitmel puhul, kus olen vaadanud, et enam teisiti ei saa, tuleb poodi «päris» mürgi järele sõita, on Cocaga katsetamine lõpuks toiminud,» sõnab ta.