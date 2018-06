Turule jõuab tasapisi tagasi üks vastuoluline ehitusmaterjal

Kork on tänuväärne ehitusmaterjal, eelkõige sellepärast, et see on äärmiselt loodussõbralik, kirjutab portaal TreeHugger.

Miks see nii hea on? See ei ohusta su tervist ja seda on väga lihtne paigaldada. Erinevalt paljudest alternatiividest see ei tolma ega jäta pärast selle kasutamist keha sügelema. Selle paigaldamiseks ei kasutata vahtu. See ei muuda oma mahtu nagu vill. See on kerge ja seda on lihtne paigaldada.