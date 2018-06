Galerii: noore pere vähem kui 10 000 euroga ehitatud kodu

Taylor ja Steph Bode ehitasid oma 52-ruutmeetrise maja vähem kui 10 000 euroga, vahendab Inhabitat. Nii soodsalt õnnestus neil läbi ajada seetõttu, et ehituseks kasutati peamiselt taaskasutusmaterjale.

Noore pere omaehitatud maja. FOTO: Inhabitat

Arhitekt Mike Reynoldsi loomingust inspireerituna rajasid noored endale võimalikult maalähedase kodu, mis oleks inimesest võimalikult sõltumatu ja säilitaks soojust ning kohaneks aastaaegadega.

Ehitamise ajal elasid Taylor ja Steph tillukeses telgis. Maja kavandasid nad nii, et osa seintest on maa sees, mis aitab paremini soojust hoida. See tähendab, et kütta on vaja vähem ja küttekulud on madalamad.

Maja puitosad on ehitatud krundilt langetatud puudest. Ülejäänud materjal on puhas taaskasutus, mis saadud ehitusplatsidelt ja internetist. Kasutatud on ka vanu rehve, klaaspudeleid ja plekkpurke. Ka aknad on taaskasutus.

Eluruumide põrandad on valmistatud savi, liiva, põhu ja vee segust ning viimistletud kanepiõliga. See annab põrandale mõnusa sooja välimuse. Seinte ja ka mööbli valmistamiseks on kasutatud vana küüni laudu.