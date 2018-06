Fotod: sellised on Tallinna kõige kallim ja kõige odavam korter

Tallinna linnas on hetkel kõige odavamaks korteriks ühetoaline 12-ruutmeetrine korter Lõime tänaval Põhja-Tallinnas.

Metalluksega korter on valmis sissekolimiseks, värskelt remonditud ning osaliselt möbleeritud. Köök on teiste majaelanikega ühine, dušš ja WC on koridoris.