Fotod: ajalooline Esna teemaja ootab uut pererahvast

1920. aastal kerkinud endise teemaja üks tiib on täielikult renoveeritud. Maja teises otsas on uuenduskuuri ootel, ent sellegipoolest elamiskõlbulik ahjuküttega kahetoaline korter, mida on seni kasutatud kodumajutuseks.

Ajaloolises majas, üldpinnaga 379 ruutmeetrit, on 1930. aastate lõpul tegutsenud ka juuksur, pudupood ja pagariäri. Eramut ümbritseb 5000 ruutmeetrine krunt, mis on hooldatud ja võsast puhastatud. Lisaks on siin ka mitmed õunapuud ja marjapõõsad, millelt on hea valminud vilju otse põske pista.