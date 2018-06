Uuring: külmikuotsijate prioriteedid keerlevad külmkapi tüübi ja lisaosade ümber

«Huvitav on see, et ülekaalukalt, keskmiselt 74 protsenti vastanutest, eelistavad paigutust, kus sügavkülm on just külmkapi alumises osas. Siin aga eristuvad selgelt Eesti inimesed, kes lätlaste ja leedukatega võrreldes sooviksid märksa rohkem, et nende külmikul oleks sügavkülm hoopis ülemises osas,» kommenteeris Samsung Eesti juht Toomas Tiits. Kui alumist sügavkülma eelistab näiteks 82 protsenti leedulastest, siis eestlaste puhul on see protsent 61.