Maailma elamumajandusorganisatsioonide Tallinna tippkohtumisel tehti ajalugu

Möödunud nädalal Tallinnas toimunud rahvusvahelisel elamumajanduse organisatsioonide tippkohtumisel tõdeti, et on aeg ühendada jõud. Elamumajanduse eksperdid ja tippjuhid võtsid üksmeelselt vastu resolutsiooni, milles peetakse esmatähtsaks kaasaegsete ja innovaatiliste naabruskondade loomist ja teket.

«Oluline on, et inimesel oleks seal hea elada,» rõhutas elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatuse liige Andres Jaadla.

Tippkohtumisele kogunenud tõid välja, et just Eesti juhib Euroopa Liidu uute liikmesriikide elamumajanduse liidergruppi. Jaadla sõnul on Eesti korteriühistuliikumine ning renoveerimise mudel koos riikliku toetusskeemiga eeskuju vääriv ning kogemusi ja väärt teavet ollakse valmis jagama üle Euroopa ja kaugemalegi veel.