Fotod: selgusid Tartu kauneimad kodud

Eesti kauni kodu tiitli said Tartus tänavu korterelamu Kooli tn 22/24 ning eramud Lootsi tn 2 ja Tamme põik 18. Tiitliga "Tartu kaunis kodu 2018" pärjati Hobuseraua tn 3 ja Elulõnga tn 4 ning Tartu Kutsehariduskeskuse õppekorpus Põllu tn 11a.

Kooli tn 22/24 kinnistul on kahes elamus kokku 18 korterit. 15 aasta jooksul on õuealast välja kujunenud omalaadne kogukonnaaed. Väliruumi loomisse ja hoidmisse panustavad elanikud ühiselt. Märksõnadeks siin on toidutaimed, taaskasutus ja lastekesksus. Žürii tunnustab suure naabruskonna ühist panust hea õueruumi loomisel.