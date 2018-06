Fotod: ostjat otsib hämmastav tükk Eesti taluarhitektuurist

2001. aastal ehitatud elamu ja kõrvalhooned ei näe sugugi kaasaegsed välja: majad on inspireeritud Eesti vanast arhitektuuripärandist ja loodud spetsiaalselt sellest väga lugu pidavale perele. Peamaja meenutab klassikalist rehielamut.

Elamu ehitamiseks on suures osas kasutatud ajaloolise palkhoone materjale: näiteks sarikaid, seinapalke ja katusekatteks olnud veesoontega laudu. Viimased on leidnud oma koha elamu siseruumide lagedes. Esialgse hoone laudvoodrist on valmistatud elamu uksed.