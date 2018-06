Tomatite kasvatamisel tehakse sageli üks kahetsusväärne viga

Kui rammu andmise ja kastmise vajadusest on teadlikud paljud tomatikasvatjaad, siis üha harvem teatakse, et tomati kasvuperioodil on taimel vaja eemaldada lehti ja kasvusid.

Mõistagi ei tohi tomatitaime kohe pärast istutamist rappima asuda. Alumisi lehti, mis takistavad õhu liikumist ja võivad olla soodsaks kasvukeskkonnaks seenhaigustele, hakatakse taimedel eemaldama siis, kui esimesed tomatid hakkavad roosatama.

Lisaks sellele tuleb järjepidevalt eemaldada tarbetuid kõrvalvõsusid - see on vajalik selleks, et taim ei suunaks oma energiat lehtede kasvatamiseks, vaid keskenduks aiapidaja põhihuvile, maitsvatele tomatitele.

Lehti tuleb eemaldada ettevaatlikult, kord nädalas ning korraga võib ära murda paar-kolm lehte. Lehti tuleks eemaldada hommikusel ajal.