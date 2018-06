Fotod: endisesse Mustamäe telefonijaama kerkinud korterid on valmis

Tallinna Tehnikaülikooli lähedal, aadressil Ehitajate tee 60, sai Scandium Kinnisvara käe all uue elu Mustamäe endine telefonisidekeskjaam. Viiekorruselisse majja loodi mikrokorterid ja läbi kahe korruse kulgevad loftid. Ehitustööd maja rekonstrueerimiseks algasid 2017. aasta sügisel. Täielikult renoveeritud SpaceCube on nüüd valmis ja kõikidele korterid on tänase seisuga ka uued omanikud leitud.