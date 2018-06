Korterit ostes tasub pöörata tähelepanu tervele pildile

Korterit ostes pea silmas:

omandivormi

Kas tegemist on korteriomandiga või kaasomandiga? Oluline on, et kaasomandi puhul oleks seatud notariaalne kasutuskord, ilma selleta ei võta pank korterit tagatiseks. Uue ja järelturu korteri puhul on erinevusi: uut korterit ostes eeldatakse, et notariaalne kasutuskord on keldriboksi, panipaiga ja parkimiskoha suhtes kehtestatud. Järelturu korterite puhul on kasutuskord tavaliselt ajalooliselt välja kujunenud. Kinnistusraamatusse kantud kasutuskord on kehtiv ka järgmistele omanikele.

korterile seatud hüpoteeki

Kinnistusraamatust näeb ka korterile seatud koormatisi. Kui korterile on seatud hüpoteek, tuleb tehingusse kindlasti kaasata ka pank. Siinkohal soovitab Rohtmets uurida korteriühistust müüja võimalike võlgnevuste kohta, kuna seaduse järgi võib ühistu nõuda eelmise omaniku võlad sisse uuelt omanikult. Samuti on kasulik teada, kas ühistu on võtnud laenu ja kui suured on igakuised laenumaksed või kas kavatsetakse laen lähiajal päevakorda tuua.

kortermajaga seotud haldusteenuseid

Kas korteriühistu ostab teenuseid haldusfirmalt või tehakse sellised tööd, nagu majaümbruse koristamine, muruniitmine, lumelükkamine ise ning kui jah, siis milliste kokkulepete alusel? Maapiirkonnas võiks vallavalitsusest infot küsida ka piirkonna arengu- ja tulevikuplaanide kohta, oluline on hoida ennast kursis ka kortermaja küttelahendustega.

kodukorda

Konfliktide vältimiseks tasub välja uurida maja kodukord. Kas neljajalgsed lemmikud on lubatud või mitte, kus hoitakse jalgrattaid, lapsevankreid ning hooajalisi tööriistu, kuidas kasutatakse aias olevat grillimisnurka jms.