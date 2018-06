Galerii: kummituslinn Californias ootab uue ajajärgu algust

California osariigis müügisolev linnake on lausa 10 aastat ühe pere valduses olnud. Nüüd usaldatakse see 1,02 miljoni euro eest uute omanike kätesse.

22 hoonest koosnev väikelinn on osaliselt restaureeritud, osaliselt muinsuskaitse all. Linn oli omal ajal majanduslikult toeks Los Angelese linnale, olles osaliselt vastutav inglite linna edukäigu ja õitsengu eest. Linna eelmised omanikud on näinud ränka vaeva, et säilitada linnakese ajalugu ja miljöö. Cerro Gordo linnake on lisaks üsna märgilise tähtsusega Ühendriikide ajaloos - oli see ju üks esimesi kaevanduslaagreid teiselpool Sierra Nevadat.