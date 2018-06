Eesti aiapidajad rikuvad liigses agaruses lindude pesitsemise

Sotsiaalmeedias jäävad sageli silma postitused sellest, kuidas aiapidajad püüavad aidata linnuperesid, kes inimese hinnangul teinud oma pere valesse kohta: liiga maapinna lähedale, aiaposti sisse või mujale, kus tundub, et lindudel turvaline olla ei saa.

Kehvemal juhul üritatakse pesa ühes munade või poegadega «valest» kohast välja õngitseda ja see kusagile inimese arvates ohutumasse kohta ümber kolida. See pole aga sugugi hea mõte.

Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi ütleb, et erinevad linnuliigid teevad pesa erinevatesse kohtadesse ning see on nende evolutsioonis kujunenud vääramatu omadus. «Näiteks meil aedades väga tavaline rasvatihane teeb oma pesa erinevatesse looduslikesse (puuõõnsus) ja tehisõõnsustesse (pesakast), aga mõnikord ka näiteks metallist aiaposti õõnsusesse. Samuti väga tavaline punarind pesitseb aga maapinnal. Need on nende lindude valikud ning inimesel ei ole lindude pesa valikusse, hoopiski aga leitud linnupesa «päästmisse» vaja mitte kuidagi sekkuda,» ütleb Talvi.

Ta selgitab, et inimese teisaldatud pesa tavaliselt hüljatakse, seega on iseenesest heasoovlik aiapidaja teinud oma aias pesitsevatele tiivulistele korvamatut kahju.

Aias pesitsevaid linde saab Talvi sõnul aga aidata küll, kuid hoopis teisiti. «Parim, mida aiaomanik lindude heaks kevadsuvisel perioodil teha saab, on hoida oma kass sellel ajal toas kinni. Kodukass on väga sageli värvuliste pesapoegi ja vanalinde murdev kiskja, kelle ohjamine on inimese kätes ja vastutada,» sõnab ta.