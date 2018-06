Kaks asja, mis on kodus olemas kõigil õnnelikel inimestel

On ammu teada, et rohelus mõjub inimestele hästi, tervistavalt. Niisiis pole imestada, et inimesed, kelle kodus on keskmisest rohkem toalilli, on ka keskmisest õnnelikumad. Eriti hästi on veel siis, kui sul on oma aed, kus toimetada ja rohelust nautida saad - see teeb kohe väga rõõmsaks.