Postkast on justkui kodu visiitkaart, mis meid ja meie külalisi alati esimesena tervitab.

Teeme Eesti sajandaks juubeliks oma postkastid korda, et postiljonid saaksid ka edaspidi meie kodudesse rõõmu tuua! Ehk võidab just Sinu meisterdatud ja disainitud postkast “Eesti ilusaima postkasti” tiitli?

Et meisterdamise rõõm oleks suurem, panevad Omniva ja AS Eesti Meedia välja hulganisti toredaid auhindu. Peaauhinnaks on 500-eurone Bauhofi kinkekaart. Lisaks saavad pildi saatjad lugeda kõiki Postimehe artikleid 1 kuu TASUTA!