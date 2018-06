IKEA uus toode paneb kukalt kratsima

Hiigelsuurt kviitungit imiteeriv vaip on tekitanud hämmingut ning segadust. Inimesed on jagunenud kahte leeri ning seda ammu juba enne vaiba müügiletulekut. On neid, kes on vaiba lihtsusest pimestatud, ent leidub ka neid, kellele on vaiba disain ning sellel kuvatud andmed pinnuks silmas.