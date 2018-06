Swedbank: mõõdukas hinnatõus jätkub ka taskukohasema eluaseme valguses

Tallinna uute korterite laojääk on viimasel ajal olnud pidevas tõusutrendis, mis viitab sellele, et pakkumine on hakanud mõnevõrra tõusma. Selle aasta esimeses kvartalis küündis arendusprojektide laojääk 3200 korterini, mis on piisav ka suurema nõudluse katmiseks. Lähiajal peaksid seega nõudlus ja pakkumine tasakaalus olema ning mõõdukas hinnakasv peaks Rõbinskaja hinnangul jätkuma.