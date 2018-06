Fotod: neli soodsat üürimaja Eesti ägedates suvituspiirkondades

Otsisime välja üürikuulutused, mille ööpäevahind jääb alla saja euro. See annab ka siis, kui rahakott puuga seljas pole, võimaluse vähemasti päevaks-paariks aeg maha võtta.

Kolmetoalise maja mõnusas suvituspiirkonnas Narva. Väga korralikult sisustatud majas on olemas kõik mugavused, mis üheks muretuks suvepuhkuseks vajalikud. Aega saab veeta ka õues.

Juunis ja augustis on Käsmus võimalik üürile võtta Neeme teel asuv suvila. 90-ruutmeetrises majas on neli voodikohta ja kuulutuse väitel ka kõik mugavused. Maja on heas korras.