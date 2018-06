Välismaa farmerid on leidnud suurepärase alternatiivi taimemürkidele

Kõlab nagu väheefektiivne ja kaugelt liiga looduslik lahendus, kuid spetsiaalselt tõrjeotstarbeks aretatud pardid on jaapanlaste sõnul väga tõhusad ja teevad ohutult ära sama töö, milleks seni mürke kasutati.

Osavad linnud hävitavad kõik ebasoovitava, kuid jätavad riisitaimed puutumata. Samuti söövad nad ära umbrohuseemned, mis tähendab, et järgmisel aastal on põllul juba eos vähem umbrohtu.

Sel moel kasvatatud riisitaimed on loodusjõududele vastupidavamad, sest mürgid pole neid kurnanud.

Meetodi ainus probleem on see, et kui pardid liiga paksuks lähevad, tuleb nad välja vahetada. Niisiis tuleb igal aastal tuua uued pardid.