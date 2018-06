Igasuguse hinnaga uut korterit täna Eestis müüa ei õnnestu

Nagu me teame, on majanduse tervis väga hea ja palgad rallivad, ütleb Uus Maa Kinnisvarabüroo juhtiv konsultant Marina Hodus. See kajastub tema sõnul ka kinnisvaraturu olukorras ning väga aktiivses ehitustegevuses. «Uusi maju kerkib palju ja igas linnaosas ning pakkumiste hulk on suur, mis tähendab, et ostajate elu ei ole üldse kerge,» ütleb ta.