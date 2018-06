Nutiseadmed asuvad üha enam teleri teenistusse

Kõlarid on olemas küll igal teleril, ent kaasaegsetesse õhukestesse teleritesse võimekad kõlarid paraku ei mahu. Kui soovida eriti võimsat ja korralikku filmikogemust, tasub kaaluda lisakõlarite soetamist. Mitmete tänapäeva teleritega on võimalik ühendada ka Bluetooth kõlareid, mille eeliseks on see, et kõlarit saab vajadusel toas ringi liigutada vastavalt vaataja asukohale. Korralike kõlarite lisamine teleka juurde võimaldab ka kvaliteetselt muusikat kuulata.