Soomes keelati meil armastatud iluaiataime kasvatamine

Soomlased on juba varem oma riigis teatud võõrliikide kasvatamise keelanud. Nüüd lisati varasemasse nimekirja kurdlehine roos, konnatatar, vooljas kirburohi ja Eestis väga armastatud iluaiataim lupiin, vahendab Ilta Sanomat. Keelatud pole, tõsi küll, mitte kõik lupiinisordid, vaid hulgalehine lupiin ehk Lupinus polyphyllus.

Põhjus, miks soomlased võõrliike nii hooga keelavad, peitub soovist säilitada kodumaale omast looduslikku tasakaalu. Keelu põhjenduses seisab, et Soomes levinud putukad on kohastunud tegutsema kohalikel taimedel. Kui võõrliigid putukatele tuttavad taimed oma invasiivsusega ära hävitavad, surevad välja ka putukad, kes võõrtaimedest ei huvitu.

Eestis lupiinid keelatud ei ole ja nende kasvatamist ei kontrollita ega reguleerita. Tõsiasi on aga see, et üha rohkem näeb neid vabas looduses kasvamas küll.