Uus reaalsus: imepisikese kööktoa üürihind on enam kui tuhat eurot kuus

Suuremates linnades, näiteks Londonis, on asi üürihindadega eriti hulluks läinud. Nii šokeeris kohalikke sealkandis hiljuti turule tulnud pakkumine, kus imepisikese kööktoa eest küsitakse üüri ligikaudu 1300 eurot kuus, vahendab The Sun.

Tegemist on väga spartalike tingimustega: korter on sisuliselt sama suur kui kehvema ühiselamu üks tuba, aga sinna on lisaks magamisasemele ära mahutatud ka köök. Nii näiteks on mikrolaineahi otse riidestange kohal, voodit lahutab pliidist aga kõigest paar sammu.

Ainus eraldatud ruum niinimetatud korteris on vannituba, see on mõistagi imetilluke, mahutades duširuumi, tualetipoti ja valamu.

Üürikorteri otsingul sama kandi elanikud on kuulutust sotsiaalmeedias jaganud ja naeruvääristanud öeldes, et tegemist on sisuliselt lihtsalt kööki veetud voodiga ja selline kuuüür on täiesti põhjendamatu.