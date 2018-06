Galerii: põnevate lahendustega eestiaegne korter Kalamajas

Korter hinnatud Kalamaja piirkonnas ei ole kindlasti nagu iga teine. Mere vahetus läheduses asuv korter on kerkinud armastuse ja hoole ning kvaliteetsest kvaliteetsemate vahendite toel. 1937. aastal ehitatud maja on täielikult renoveeritud aastal 2008, mil kortermaja täienes ühe korruse võrra.

Korter, üldpinnaga 75,7 ruutmeetrit, paikneb viiekorruselise maja neljandal korrusel. Korteri aknad avanevad kolmes ilmakaares, päike liigub siin päeva jooksul elutoast magamistuppa. Korteri silmapaistva sisekujunduse eest on hoolt kandnud sisearhitekt Ines Käärma. Kokkuleppel omanikuga on muuseas võimalus kõik piltidel olev mööbel korterisse jätta. Samuti on võimalus rentida hoovis olev parkimiskoht.