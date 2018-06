Fotod: Tallinnas müüakse suurepärase asukohaga maja

Meremõisa privaatses elurajoonis müüakse uskumatult vinget villat, mis asub merest kõiges 250 meetri kaugusel. Elurajoonil on privaatne rand ja erasadam.

Tegemist on väga põneva arhitektuuriga elamuga, muuhulgas leidub majas ka basseiniga spaa-ala.

Maja on jagatud kaheks tsooniks: ühes osas avar kaminaga elutuba, kust avanevad väga kaunid loodusvaated. Samas osas on köök söögitoaga, kabinet ja magamisruumid.

Maja teises osas on vaba aja veetmise kompleks ühes saunade ja basseinidega. Lisaks on seal piljardi- ja jõusaal.

Hoone teisel korrusel, kus asuvad magamisruumid, on õdusad terrassid. Territoorium, kus maja asub, on ööpäevaringse valve all.