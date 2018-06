Kinnisvaraturul löövad laineid ühetoalised korterid

Et leida parima hinna- ja kvaliteedisuhtega korter, tuleb teha korraliku kodutööd. Ja seda tehakse. «Ostjad on teadlikud ja nutikad ning oskavad igas uues projektis üles leida parimad korterid, mis lähevad kiiresti ka müügiks,» ütles Uus Maa Kinnisvarabüroo juhtiv konsultant Marina Hodus.

Loomulikult on hind vaid üks, kuigi väga tähtis, parameeter. Soovitud korteril peab olema lisaks hea asukoht ja planeering. Loomulikult on ka palju erandeid ja olukordi, kus loevad emotsioonid, erilisus või hoopis midagi muud. Nii ei maksa arvata, et muudes hinnaklassides olevaid elamispindu üldse ei ostetaks. Kõigele on olemas oma sihtgrupp, kuigi see on Hoduse sõnul tihtipeale juba oluliselt väiksemaarvuline.