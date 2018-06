Fotod: korterid äsja valminud ja täna põlema süttinud Volta Loftides

Volta Loftide maja on kodulehe andmeil valmis ja elanikud oleksid enne tänast põlengut saanud sisse kolida juba suvel.

Majas on trendikad loft-stiilis korterid, mis rajatud Kalamajas asuvasse vanasse masinatehasesse. Kortereid ilmestavad kõrged, kuni 4,7 meetrini ulatuvad laed ja maast laeni kõrguvad aknad. Korterites on sisekorrused ja vaated merele ning linnale.

Paljude loftide juurde kuuluvad kas rõdud või terrassid, mõne juurde ka eriti luksuslik katuseterrass. Terrasse on võimalik korteritele lisaks juurde osta.

Sisearhitektuuri on palju kiidetud: see kombineerib industriaalset lähenemist elegantsiga, tulemuseks peaks tegijate sõnul olema ajatult stiilne kodu. Korterite ostjad said valida nelja siseviimstluspaketi vahel.