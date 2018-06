Riik jagab kiviaedade taastamiseks laiali ligi miljon eurot

Maaelu arengukava toetusmeede kiviaedade taastamiseks on rakendatud selleks, et säilitada ja suurendada maastike esteetilist, ajaloolist ja kultuurilist väärtust. Kiviaiad on ka elupaigaks loomadele-lindudele ja putukatele, suurendades bioloogilist mitmekesisust. Perioodil 2014-2020 rahastatakse seda toetusmeedet 2,5 miljoni euroga, sellest 1,5 miljonit määrati taotlejaile aasta 2016 ja ning nüüd kinnitati otsused veel ligi ühe miljoni euro määramiseks.