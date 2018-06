IKEA ühe ajastu lõpp: mööbligigant kutsub tagasi rihmülekandega jalgrattad

Rootsi mööbligigant on 11 veateate valguses otsustanud tagasi kutsuda kõik SLADDA-nimelised jalgrattad. Üheteistkümnest ettevõttele saabunud kaebusest on siiamaani kaks kulmineerunud väiksemate vigastustega, seisab IKEA veebilehel olevas ametlikus teadaandes. Odavmööblipoe ratta puhul on osutunud problemaatiliseks selle rihmülekandega ketisüsteem, mis kipub sõitmisel purunema.