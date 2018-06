Fotod: Eesti naise rõdul kasvatatakse põnevate meetoditega taimi

Reilika tõdeb, et rõduaeda kipub tõesti läbikuivamise oht kimbutama, nii et kastmisega peab hoolas olema. Kas see tähendab, et suve jooksul pole kodust ära minna üldse võimalik? Siiski mitte: kui pere pikemalt ära on, tuleb naaber appi kastma. See abi kulub marjaks ära, sest eriti voodis kasvavaid asju on suvisel ajal vaja kasta isegi kaks korda päevas.