Geniaalne kasulik meetod rabarberilehtede ärakasutamiseks

Kes veel ei tea, siis rabarberilehed sisaldavad palju oblikhapet ja on seetõttu väga mürgised. Sellepärast loetakse inimestele igal kevadel sõnu peale, et nad mingil juhul rabarberilehti söögiks ei tarvitaks.

Kuid tänu nendele samadele mürkidele on rabarberilehtedest valmistatud leotis väga hea vahend koduaias ringiliikuvate kahjurite tõrjumiseks.

Hobiaednik Terje on seda vahendit aastaid kasutanud ja kinnitab, et näiteks lehetäide vastu on asi väga tõhus.