Fotod: ostjat ootab 118 aastat vana väga ehe Eesti talumaja

Setumaal Obinitsa järve kaldal on müüa ehe ligi 120-aastane talumaja. Hooned asuvad kõrgel kaldapealsel, kust avaneb väga kaunis vaade järvele.

Avar elamu on renoveeritud säilitades kõik vana ja väärikas. Elamus on kolm tuba, köök ja esik. Elamu ehteks on vana, suur ja toimiv seto ahi.